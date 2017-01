Plictisitorul Budescu » Alegerea atacantului, criticată de Vochin: "Nu are spirit de aventură"

fiecare om are dreptul sa aleaga ce e mai bine pentru el. vochin asta calca pe urmele lui dinu ***

sa inteleg ca sarbii si turcii au trimis contractele prin tine?adica a plecat el in china si nu se ducea la sarbi sau turci. si daca nu ma insel sarbii au negat oficial si toata lumea a zis ca salariul bagat prin presa nu poate fi platit de steaua rosie.

bufnila • 24 Ianuarie 2017, 14:07

cu Astra joaca in primavara europeana, la steaua il punea tampitul ala de reghe fundas sau il baga in poarta. Ce spirit de aventura, aici vorbim de cariera cuiva. Foarte bine ca nu a venit la FC Stana Becali care oricum o sa dispara in doi ani. Adevarata Steaua se reconstruieste din liga a IV-a.