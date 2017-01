Porumboiu lansează o nouă dezbatere în fotbalul românesc: "E mai bun ca Stanciu! Acum face 6 milioane și poate fi cel mai bun român"

Luni, 23 Ianuarie, 11:03

Adrian Porumboiu, fost finanțator la FC Vaslui și cel care l-a propulsat pe Nicolae Stanciu în Liga 1, a declarat că îl vede pe Dorin Rotariu mai bun decât mijlocașul lui Anderlecht.

"Rotariu este marfă de jucător. Are reale calități. Este mai bun decât Stanciu. E și mai înalt, iar ăsta e un plus. Va ajunge un mare fotbalist de-al nostru, poate cel mai bun. El ar trebui să plece la o echipă de afară ca să se călească. El e cam mămos. Toți îl mângâie și nu are nevoie de asta. Dacă pleacă mai repede la o echipă de afară, în scurt timp vorbim de un mare fotbalist.

Eu spun că Rotariu face acum cel puțin 6 milioane de euro. Păi au fost jucători care s-au vîndut pe mai mulți bani, Gardoș, Chiricheș, Stanci. Rotariu e fotbalist și merită să dai banii ăștia pe el. Are nevoie de încredere și cred că merită să i se acorde", a spus Porumboiu la Fanatik.

Rotariu, 21 de ani, este cotat la 1,75 milioane de euro și a marcat 7 goluri în acest sezon, în 25 de meciuri.