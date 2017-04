Poveste fabuloasă din cantonamentul Stelei: "Fotbaliștii jucau la ruletă. Le-am zis să ne oprim"

Joi, 20 Aprilie, 19:15

Gabi Balint spune că pe vremea sa fotbaliștii nu jucau poker, așa cum a dezvăluit Gazeta Sporturilor despre jucătorii FCSB-ului într-un articol publicat astăzi, ci rummy.

Fostul fotbalist în vârstă de 54 de ani a povestit cum decurgeau zilele de cantonament din perioada în care juca la Steaua și îi avea colegi pe Pițurcă, Lăcătuș sau Iovan.

"Am făcut eu o boacănă. Am cumpărat o ruletă din străinătate și am mers cu ea la stadion. Eu nu jucam rummy, ca majoritatea colegilor. Am jucat de vreo două ori și am fost «donator». Am zis că mai bine stau pe banca de rezerve. Se juca pe bani. Un jucător putea să câștige 3-4 mii de lei în 2-3 zile, că aveam bani. Un salariu era 1.500-2.000 de lei.

Am cumpărat ruleta, pentru că noi eram vreo câțiva care ne mai uitam la filme și am zis să facem și altceva. Am luat regulamentul, l-am citit, am împărțit jetoane sau ce mai erau pe acolo. Cei care nu jucau rummy s-au strâns la ruletă. Eu eram casa și, ca de obicei, casa câștigă. La un moment dat nu mai aveam loc în buzunare, de câți bani aveam.

Când au văzut asta, aștia care jucau rummy au venit toți la ruletă. Pițurcă, Lăcătuș, Iovan, Bumbescu, foarte mulți. Eram puțini care nu jucam. La un moment dat am zis: «Hai să oprim, vă dau banii înapoi și de mâine nu mai aduc ruleta». Deja erau bani foarte mulți și ei jucau cu patimă. Mă gândeam că am buzunarele pline, dar ce se întâmpla dacă unul începea să câștige mult. Eu am adus-o acolo să mă distrez. Le-am dat banii și a doua zi n-am mai venit cu ea. Nu s-au supărat. A stat ruleta aia ani de zile pe un dulap", și-a amintit Balint la TV Digi Sport.

11 trofee

11 trofee a câștigat Gabi Balint cu Steaua, ca fotbalist: 5 titluri ale României (1985, 1986, 1987, 1988, 1989), 4 Cupe ale României (1985, 1987, 1988, 1989), Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1986)