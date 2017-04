Prima ofertă pentru Șumudică! Antrenorul poate continua în Liga 1 dacă pleacă de la Astra: "E un club frumos și de luat în seamă"

Duminica, 16 Aprilie, 16:33

Marius Șumudică are pe masă oferta de prelungire a contractului cu Astra, însă antrenorul campioanei României reprezintă o variantă și pentru CSU Craiova.

Tehnicianul de 46 de ani n-ar spune nu unei oferte venite din Bănie și spune că a mai negociat cu formația craioveană și în urmă cu un an, înainte ca Gigi Mulțescu să-i preia pe olteni.

"Craiova este un club frumos. Eu sunt iubit la Craiova, când am fost la nunta lui Valerică Găman m-a oprit foarte multă lume să facă poze cu mine. N-am făcut atâtea poze în viața mea. Craiova este un club unde aș lucra în viitor. Fiind un antrenor liber de contract, este un club de luat în seamă.

Deocamdată nu am discutat cu cei de la Craiova. Am mai fost dorit acum un an, am discutat cu domnul Rotaru, dar nu am ajuns la o înțelegere. Să-mi facă o ofertă mai bună decât cea a Astrei și discutăm", a declarat Marius Șumudică.