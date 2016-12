Primele detalii despre cei doi jucători doriți de Andone: "Vor fi titulari" » Cerere specială pentru Mutu: "I-am specificat clar"

zecs93 • 25 Decembrie 2016, 18:33

Eu zic ca cu 3-4 intariri ne batem la titlu in adevaratu sens al cuvantului !!! Daca se respecta promisiunile lui Mutu si Ando si accelea de-ai cumpara pe Elhamed ( mijlocas central in locu lui mahlangu care va absenta 4 luni fiind accidentat), Bilinski ( in locu lui Gnohere),Radut sau Torje ( in locu lui Rotariu care va pleca) si alti 2 fundasi centrali ( pe care nu vreau sa-le dau numele dar sunt jucatori buni) cred ca avem sanse reale la titlu !!!