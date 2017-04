Primul marcator al Astrei cu Viitorul e categoric: "Nu vreau ca Steaua sau Dinamo să ia campionatul!"

Sambata, 29 Aprilie

Daniel Niculae a deschis scorul pentru Astra în meciul cu Viitorul, însă n-a fost de ajuns și echipa lui Hagi s-a impus cu scorul de 3-2.

"Am deschis scorul repede apoi Viitorul a controlat prima repriză. Cred că de la pauză am început să revenim, dar până la urmă tot ei au marcat. Am dat o replică bună unei echipe care se bate la câștigarea campionatului. Vom juca în continuare la victorie următoarele meciuri.

Astăzi am înscris dintr-un unghi aproape imposibil. Îmi pare rău că n-am câștigat pentru că am făcut un joc bun în a doua repriză. Cele două meciuri care ne-au mai rămas trebuie să le tratăm cu maximă seriozitate. Pentru noi cei cu sânge vișiniu un meci cu Steaua e unul aparte. Sunt mai multe echipe angrenate în câștigarea titlului. Eu sper ca Steaua sau Dinamo să nu câștige titlul", a declarat Daniel Niculae la TV Dolce Sport.