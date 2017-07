Proiect ambițios al celor de la CFR Cluj » Planul prin care ardelenii vor să-și asigure viitorul

Joi, 06 Iulie, 14:15

Bogdan Mara, managerul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că oficialii ardeleni lucreză la un proiect pentru înființarea unei echipe secunde, la care să evolueze fotbaliști tineri, de 18-19 ani.

"În afară de prima echipă, la care deja am lucrat și am făcut pași înainte, așteptăm să înființăm și echipa a doua, în divizia C. Acolo vom avea doar jucători de 18-19 ani.

Vom avea o bază de antrenament proprie, vrem ca echipa a doua să se dezvolte pe același model cu prima, în același sistem, cu preparatorii fizici de la echipa mare. Nu ne concentrăm doar pe echipa mare, creștem copii, vrem să-i avem pe viitor", a spus Mara la TV Sport ro.

Bogdan Mara a devenit managerul clujenilor la începutul acestei veri, odată cu aducerea lui Dan Petrescu pe banca echipei.