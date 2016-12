Răzvan Marin n-a părut surprins când a fost comparat de Hagi cu Xavi: "Mi-aș dori să joc la Barcelona"

Marti, 27 Decembrie, 14:48

Răzvan Marin nu s-a arătat deloc surprins de faptul că antrenorul său Gheorghe Hagi l-a comparat cu starul spaniol Xavi, care a scris istorie la Barcelona.

"Mă bucur că a spus Mister acest lucru. E o mândrie să spună așa ceva, dar mai am mult de demonstrat pentru a ajunge acolo. Normal că mi-aș dori să joc la Barcelona, e unul dintre cele mai mari cluburi ale Europei", a declarat Răzvan Marin la TV Dolce Sport.

1.250.000 €este cota lui Răzvan Marin, potrivit transfermartkt.de



"Este cel mai bun din România. Dacă va progresa cum trebuie, va deveni unul dintre cei mai buni mijlocași din toate timpurile, pentru că este complet. Face ambele faze, are ambele picioare, dă pase decisive, are viziune, creație, e agresiv și fără minge. Are sămânța lui taică-su. Este un jucător valoros, s-a văzut și la debutul în echipa națională. Mereu am zis de el că seamană cu Xavi, dar are mai mult decât Xavi, șutează foarte bine cu ambele picioare" Gheorghe Hagi