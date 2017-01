Reacția FRF după ce Talpan a anunțat că Gigi trebuie să schimbe numele echipei! Riscă sancțiuni?

ticbis • 17 Ianuarie 2017, 03:10

Postat de para.para pe 17 Ianuarie 2017, 02:37 Nici fcsb-ul nu poate sa aiba CCE in palmares. Ca din 2003 incoace FRF si LP au facut si au desfacut in fotbalul romanesc, este altceva. Lagal, dar strict legal, echipa lui jiji trebuia s-o ia de jos.

Daca Becali a facut ceva nelegal poate fi tras la raspundere in instanta. Din punct de vedere sportiv Fotbal Club Steaua Bucuresti a preluat locul in liga I-a a fostei sectii de fotbal a CSA, continuand-i activitatea de fotbal in competitie fara nicio secunda de intrerupere; in felul asta i-a preluat implicit si palmaresul. Daca si-a schimbat sigla, daca va fi nevoita sa-si schimbe numele, stema culorile, daca va plati despagubiri in bani, astea toate sunt spete comerciale si se solutioneaza in justitie. Insa pe plan sportiv clubul continua sa evolueze bine mersi si poarta in spate intreg palmaresul, nealterat, ce-i da toate drepturile competitionale: coeficient UEFA, numarul de titluri, de cupe, etc. CSA daca doreste sa recapete palmaresul trebuie sa faca o absorbtie a clubului lui Becali, o fuziune cu acesta, altfel este o simpla echipa nou infiintata si cu palmares zero, cu toate culorile si eblemele lor de pe tricori. UEFA asa judeca, fie ca-ti place, fie ca nu. Nu am spatiu, ca ti-as da o multime de exemple de astea. In rest, daca a furat ceva Becali va plati si va face puscarie, insa echipa merge inainte atata vreme cat va avea fondurile necesare sa functioneze normal. E firesc sa fie asa: la orice societate comerciala privata daca patronul e prins si dovedit ca a furat este condamnat si i se imputa despagubiri, dar societatea functioneaza in continuare daca mai are cu ce. Pe Voiculescu l-au bagat la puscarie si i-au luat sediile, dar Antenele functioneaza inca.