Reacție dură a unui component din Steaua '86! Duckadam făcut praf după reacția pe care a avut-o în Gazetă: "I s-a ridicat vedetismul la cap! Nu vede că se face de râs?"

Luni, 16 Ianuarie

Fostul mare fundaș stânga al Stelei, Ilie Bărbulescu, l-a desființat pe Helmuth Duckadam, care l-a criticat pe Victor Pițurcă într-un interviu pentru GSP.

Coleg cu Helmuth Duckadam în anii de glorie ai Stelei, Ilie Bărbulescu îi atrage atenția actualului președinte de imagine al Stelei.

"Am încercat să stau şi să urmăresc fără să mă implic în vreo tabără, dar Duckadam a început să sără rău de tot calul. Care e, mă, problema ta? Dacă tu îl ai pe Gigi Becali în spate aşa îl au şi aştia de la CS Steaua pe Piţi? De asta nu mai poţi tu?

Eu cred că acestui om i s-a ridicat prea mult eroismul la cap. M-am lăudat eu vreodată că, dacă nu eram eu nu mai ajungeam niciodată la 11 metri cu Barcelona? Îi amintesc lui Helmuth faza aia de prin minutul 20 şi ceva, atunci când Victor m-a împins în reclame, iar eu am scos balonul care se ducea spre plasă. Era să mă nenorocesc dacă nu mă protejam bine.

Dacă Barca ne dădea gol, atunci nu mai ajungeam noi niciodată cu ei la 11 metri. Dar eu nu m-am lăudat. Însă văd că acestui mare erou i s-a ridicat vedetismul la cap. Toţi am câştigat finala aia!

Dar acum văd că noi nu am format niciodată o familie. Asta eu o ştiam de mult, dar nu am vrut să o spun public. Cum poţi să îl acuzi pe Piţi că este în spatele lui Talpan? Cum poţi să îl jigneşti şi pe Bumbescu? Ştie el. E păcat de Dumnezeu.

Am câştigat toţi o pâine pe terenul de joc, dar văd că nu respectăm ce am făcut. Râde lumea de noi când vede că ne certăm, dar trebuie să îi pună şi cineva frână lui Helmuth.

Eu înţeleg că lucrează la Gigi şi trebuie să îşi justifice şi el banii, dar nu da în foştii tăi colegi. Lasă-l pe Piţi să susţină pe cine vrea că nu este angajatul tău. Lasă-l pe Lăcătuş să încerce să facă şi el ceva că de aia a jucat fotbal. Ce vrei să facă? Să se ducă să îl mute Gigi de colo până colo pe la televizor?

Acest erou pe nume Duckadam şi-a vândut mănuşile de 20 de ori şi nimeni nu i-a zis că se face de râs că îşi vinde lucrurile indiferent de problemele pe care le are. El spune că ne făcea Piţi beţivi? Păi el ce vorbea de unul şi de altul dintre noi cînd ajungeam pe la Cheile Grădiştei?

Ce spunea de Lucică Bălan? Dumnezeu să îl ierte! Erau zile cînd nici nu îi răspundea lui Bălan pe la telefon. A uitat? Am tot tăcut. Am trecut cu vederea ce a făcut şi cu dosarele alea de rentă viageră. El a fost băiat deştept şi primeşte, iar noi am rămas ca proștii. Nu mai vreau să vorbesc. A spus că rezolvă el. Ce a rezolvat?", a zis Bărbulescu pentru Fanatik.