Record negativ atins la CSU Craiova - Dinamo » Câți străini au fost prezenți în derby

Articol de — Liviu Manolache Luni, 24 Aprilie, 13:08

CSU Craiova și Dinamo au terminat la egalitate, 2-2, într-un meci dramatic, decis la ultima fază.

În meciul de la Severin, cele două formații au stabilit un record: cei mai mulți străini folosiți în acest sezon, 17. Dinamo a avut 10 străini, în timp ce la CSU au jucat 7.

Din cei 27 de jucători care au evoluat în meciul de sâmbătă, doar 10 au fost români și numai 3 au fost eligibili regulii sub 21 de ani: Andrei Ivan, Ionuț Nedelcearu și Steliano Filip.

De la venirea lui Contra, Dinamo a folosit din ce în ce mai puțini jucători sub 23 de ani, numărul acestora scăzând de la 6 la 2. Dinamo este echipa cu cei mai multi straini utilizati in editia curenta, 16.

CSU Craiova: Calancea – Dumitraş, Kelici, Barthe ( Măzărache 86')– Dimitrov, Zlatinski, Mateiu, Bancu – Băluţă, Ivan, Gustavo (Jazvici 71')

Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Dinamo: Cerniauskas – Romera Navarro, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Mahlangu, Nistor – Hanca (Marici 89'), Rivaldinho, Palici (Busuladzici 65) – Nemec (Bawab 84')

Antrenor: Cosmin Contra

Cei mai multi straini:

et. 7 play-off: CS U Craiova-Dinamo 2-2, 17 straini (7-10)

et. 25 sezon regulat: Dinamo-CS U Craiova 2-1, 16 straini (9-7)

et. 2 play-off: Dimamo-CS U Craiova 0-0, 16 straini (8-8)

et. 4 play-off: Dinamo-CFR Cluj 2-0, 15 straini (9-6)

et.7 sezon regulat: CFR Cluj-CS U Craiova 0-0, 15 straini (6-9)

et. 3 sezon regulat: Astra-CS U Craiova 1-2, 14 straini (7-7)

et. 14 sezon regulat: Dinamo-Astra 2-2, 14 straini (8-6)

et. 18 sezon regulat: Dinamo-Steaua 3-1, 14 straini (8-6)

et. 22 sezon regulat: CFR Cluj-Steaua 1-1, 14 straini (8-6)

et. 3 play-off: Steaua-Dinamo 2-1, 14 straini (6-8)

et. 5 play-off: CS U Craiova-Steaua 0-1, 14 straini (7-7)

et. 5 play-off: Astra-Dinamo 1-2, 14 straini (6-8)