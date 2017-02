Reghe prefațează meciul cu Voluntari: "Avem nevoie să facem asta" » Ce spune despre implicarea lui Becali la echipă și de suspendarea lui Alibec

stelbz • 10 Februarie 2017, 16:52

Echipa din Voluntari va incerca sa stearga impresia proasta din partida cu Craiova. Deci va da totul pt. un joc bun. In aceasta partida FC Steaua va arata daca s-a schimbat in bine jocul si va putea castiga clar in comparatie cu ceea ce s-a intamplat in toamna. In partida de la Cluj s-a vazut o oarecare imbunatatire a jocului prin cresterea nr. de ocazii de a inscrie. Nu a fost insa edificator deoarece cu numarul mare de ocazii ratate si fara victorii NU se poate CASTIGA CAMPIONATUL ! Vom vedea.....