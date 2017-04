Reghe s-a băgat peste Gigi Becali în privința unui jucător: "L-am rugat pe patron să nu ia nicio decizie majoră" » Ce greutate au Alibec și Gnohere

Marti, 18 Aprilie, 21:25

Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la FCSB, a clarificat situația lui Sulley Muniru, cel care nu a fost în lot pentru partida cu CFR de duminică, încheiată 0-0.

"Totul este în regulă cu Muniru. Jucătorii care n-au fost în lot au avut două zile de pauză.

L-am rugat pe patron să nu ia nicio decizie majoră în privința lui, a fost un incident normal între el și Tănase. Am încredere în jucători, atmosfera e bună", a spus Reghecampf, la TV Digi Sport.

Gigi Becali a dezvăluit că îl va da afară pe Muniru la finalul sezonului, ca urmare a scandalului pe care acesta l-a avut cu Florin Tănase în timpul unui antrenament.



Antrenorul FCSB-ului a lămurit și informațiile contradictorii apărute în ultima vreme despre greutatea celor doi atacanți, Denis Alibec și Harlem Gnohere.

"Alibec are 92 de kilograme, este la limita normală. Este în grafic, conform celor de la Medicină Sportivă.

Bizonul are 200 de grame în plus, dar e conștient de asta și plătește pentru fiecare gram în plus", a mai spus Reghecampf, conform aceleiași surse.