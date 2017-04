Reghe și MM reacționează după oferta primită de FCSB pentru Alibec: "Asta contează mai mult decât să îl vindem pe 20 de milioane de euro"

12 e IQ-ul tau? Nu se poate, e prea mare! 1. Nu vorbesc, ci scriu 2. E dreptul meu de a-mi expune parerea, n-are niciun sens sa te bagi in seamna degeaba 3 Ramane cum am scris mai devereme!

martinpen • 15 Aprilie 2017, 15:43

Postat de observator_federal pe 15 Aprilie 2017, 15:20 Daca nu il lua Gigi pe Alibec, salariile celor doi siamezi "tari in declaratii" ar fi fost in mare pericol acum... Ar cam trebui ca fiecare dintre cei doi guralivi sa-i dea o cota din salariu lui "Denis". Si macar de Paste, un gand bun catre Sumudica, cel care - fara sa-si doreasca acest lucru - le-a facut echipa.

Primul guraliv, Regeblat, are cel mai mare salariu de la fcsb, asistentii, secunzii si tot stafful lor nu au nici jumatate... asta da coleg... a discutat cu Gigi sa-i dea bani pentru salarii si el i-a distribuit cum stie el mai bine... Dintre jucatori, doar ALibec si Gnohere il depasesc. Al doilea guraliv, vorbeste degeaba, el nu are salariu la fcsb, dimpotriva, clubul ii plateste poprirea de 500.000 euro. in rate de 1500 ron pe luna