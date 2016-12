Reghecampf, în corzi după 1-4 cu Dinamo! Cum a răspuns întrebării: "Vă gândiți să demisionați?"

Lucian Menciu • 24 Decembrie 2016, 09:56

Penibil , la ce lot are si sa nu mai spun de problemele financiare din liga 1 trebuia sa fie la cel putin 10 puncte avans , umilinte ca in acest an nu am mai trait de mult , Dinamo ne-a spulberat , aproape toate jocurile au fost haotice , are cel mai bun lot probabil din liga 1 , sa ma lasati cu Reghe antrenorul , pana si in primul mandat cred ca cel mai mare rol la avut preparatorul fizic , de multe ori castiga pe final de meci cand echipa adversa era terminata fizic , pana Becali nu intelege ca cea mai importanta piesa e antrenorul o sa arunce cu banii la cosul de gunoi , cel mai bun antrenor pe care la avut Becali pe banca a fost la mare distanta de toti ceilalti , Oleg Protasov ,nici Olaroiu , Piturca si oricare altul nu au reusit sa se ridice la acel nivel , pacat ca erau multi sfatuitori pe vremea , Reghe , MM cam castiga bani degeaba la Steaua , MM in ultimul timp nu inteleg ce rol are , nu am vazut nici macar un transfer de afara , iar din campionatul intern stie toata lumea ca Becali se ocupa in mare parte de transferuri .