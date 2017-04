Reghecampf vede partea bună după remiza albă de la Cluj! Ce zice despre Alibec și despre cearta cu Miriuță

Luni, 17 Aprilie, 22:24

Laurențiu Reghecampf e mulțumit pentru faptul că echipa sa a câștigat un punct la Cluj, care o ajută pe FCSB în lupta cu Viitorul. De asemenea, faptul că nu va avea suspendați etapa viitoare este un alt plus remarcat de antrenor.

"A fost un meci de luptă. În seara asta nu am jucat așa cum am făcut-o etapa trecută. Am avut în repriza a doua ocazii mari. Poate că n-a fost un meci plăcut pentru suporteri, dar ca antrenor vezi altfel lucrurile.

Pentru noi era important să nu pierdem. Am câștigat un punct. E bine că nu am primit cartonașe galbene. Avem toată echipa etapa viitoare. Dacă vom câștiga următoarele două jocuri cred că vom fi campioni.

Una peste alta, azi a fost un meci bun. Noi am avut mai multe ocazii clare, a ieșit bine", a zis Reghecampf la TV Digi.

...despre reacția lui Alibec: "În această seară, Denis nu a avut foarte multe reușite, dar pentru mine era foarte important să nu primească galben. El nu a reuşit azi mare lucru. E adevărat, s-a zbătut, a alergat, a creat culoare pentru colegii lui. Am decis să îl bag pe Gnohere şi din dorinţa de a-l proteja pe Denis pentru că la un galben ar fi stat în etapa viitoare. Ce a făcut pe bancă îl puteți întreba pe el, nu e treaba mea".

...despre conflictul cu Miriuță: "Miriuță tot spunea că banca noastră se ridica, dar eu i-am zis să-și vadă de banca sa. Eu când am ceva să vorbesc, o fac cu antrenorul echipei, nu cu oamenii de pe banca sa. Una peste alta noi suntem prieteni, ne leagă o frumoasă prietenie. Nu se pune problema să fim certați".