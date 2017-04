Remarcă sexistă a lui Becali la adresa Anamariei Prodan: "Cum să fie o femeie la conducerea FRF? Voi face campanie împotriva ei! Nu mai pot eu de CNCD"

Vineri, 28 Aprilie, 11:36

Gigi Becali a comentat posibilitatea ca Anamaria Prodan să candideze la președinția FRF la alegerile de anul viitor.

"N-o să iasă niciodată și nici eu n-o s-o las pe Anamaria să candideze. O să fac campanie împotriva ei.

Ce înseamnă asta, să fie o femeie la conducere? Se încalcă principile lui Dumnezeu. Știu eu cine promovează femeile, cu scopul de a strica rânduiala lui Dumnezeu.

Occidentul e cucerit de «ăla cu cornițe». Trump a ieșit în detrimentul lui Hillary Clinton pentru că Diavolul nu a putut să răzbească în Statele Unite.

Ortodoxia este ultima redută unde diavolul nu va putea învinge niciodată, ascultați-mă pe mine. Îl voi mărturisi pe Hristos, nu mai pot eu de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării", a spus Becali, la TV Sport Ro.

Citește și: OPINIE GSP.RO "Argumente'' și prostie curată. Cum ne arată Leonardo DiCaprio că sexismul lui Gigi Becali nu este egal cu sexismul lui Ilie Năstase

Alte derapaje ale lui Becali: