S-a terminat? Florin Talpan a făcut anunțul în seara asta: "Mâine dimineață voi face acest lucru" » Atac la adresa comandanților clubului

belagio • 17 Ianuarie 2017, 03:21

Postat de ticbis pe 17 Ianuarie 2017, 02:39

Fara un parteneriat cu o entitate privata echipa Armatei n-are voie nici in Liga I, in Europa e exclus. Acea entitate privata trebuie sa bage bani, pe langa 6-8 mil de euro ca sa aibe pretentii la titlu si la cupele europene mai trebuie sa cotizeze in fiecare an cu 4 mil la Armata pentru ca atat costa franciza. Toate astea in conditiile in care acea entitate privata nu va avea NIMIC, nici brand, nici trofee, nici sigla, nici palmares, tot ceea ce se castiga ramane in proprietatea statului via CSA. Eu nu cred ca va exista cineva cu bani sa se bage in asa ceva, e ca si cum ai cotiza la stat anual cateva milioane din castigul tau pentru ca asa ti-e drag tie. Comparatia cu handbalul sau baschetul este falsa pentru ca aceste sporturi activeaza (la fel ca in toata Europa) in regim semiprofesionist. Asa se explica de ce avem Liga Profesionista de Fotbal si Liga Nationala de Handbal, Volei, Baschet, Hochei, etc. La sporturile astea sunt doar sponsori privati (Eximbank, etc), dar care nu sunt patroni de cluburi. Ei sponsorizeaza doar pentru a-si face reclama cu inscriptii pe tricouri (ca si la fotbal) dar nu detin cluburile. In Europa e la fel, doar in USA exista Liga Profesionista de Hochey, de Baschet, etc. De altfel, la CM de baschet sau de hochei SUA nu trimite jucatori din ligile profesioniste. Niciodata (eu nu-mi aduc aminte) n-a jucat vreun baschetbalist celebru de la Harlem in nationala USA la un campionat mondial sau la olimpiada. Este evident de ce!