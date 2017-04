Săgeți către FCSB și către un fotbalist cheie al roş-albaştrilor! Oficialul unui club rival din play-off iese la atac

In loc sa se uite la prazarii lui , tembelul moare de grija altora !

Ultimu Cartus • 16 Aprilie 2017, 13:19

Asta-i buna, Craiova are un lot de 12-14 jucatori care au dus greul, acum sunt in genunchi din cauza oboselii acumulate dar, grija lui Marcel e valoare lui Alibec. Oare Chiriches, Gardos,Stancu ,Stanciu valorau atat? Trebuie sa ajungi prin Europa , sa ai ceva rezultate in campionatul intern , apoi sa ai pretenții sa vinzi pe milioane . La Craiova cu asa președinte greu de realizat