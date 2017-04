Sar din schemă? Doi titulari obișnuiți ai lui Reghecampf nu vor juca împotriva CFR-ului

adyy25 • 16 Aprilie 2017, 14:59

Imi place de cei care critica fara sa dea o solutie. In cazul de fata, referindu-ne la fundasi, daca spui ca nu e bine cu balasa, trebuie sa dai o alta solutie. Asa, nu e bun ala, dar parca nici ala. Asa. Si? Ce facem? Nu mai jucam ca i-am vandut pe varella si tosca si nu ne-a venit un inlocuitor bun pentru ei? Trebuie sa alegem din ce avem. Asta vazand problema din punctul lui reghe. E usor de vazut acum ca ceva merge prost si sa incepem sa cautam vinovati. Cum era vorba aia, cine nu munceste, nu greseste. Pana una-alta, situatia de la steaua e cea mai buna. In momentul de fata, comparativ cu ce gasim in liga 1. Hagi nu are bani asa ca e nevoit sa vanda mereu, dinamo..... De fapt, in afara de becali, toti nu au bani. De investit. Eu sunt multumit de steaua. Bineinteles ca sunt probleme, mai ales daca esti pretentios si cauti problemele. Gasesti o gramada. Dar..... Astazi asteptam si probabil dinamo, involuntar desigur, ne vor ajuta sa devenim din nou campioni. Si uite asa din nou se va invarti morisca. Vor veni bani, se vor investi bani si iar vor tipa ceilalti ca le luam spuma.