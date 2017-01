Schimb de replici între Becali şi unul dintre membrii Adunării Generale din 2003: "Domnul Becali greşeşte"/"Asta e altceva!"

Miercuri, 18 Ianuarie

Viorel Cataramă, unul dintre membrii Adunării Generale din 2003, în cadrul căreia Steaua a ajuns în administrarea lui Gigi Becali, a analizat poziţiile celor două părţi în acest conflict.

"Domnul Talpan dă comunicate de presă menite să inducă in eroare opinia publică. Toate presiunile pe care Talpan le face, către CSA, LPF, către Registrul Comerţului sunt incorecte pentru că trebuie să aştepte motivarea hotărârii judecătoreşti. Nu se poate face o notificare atât timp cât nu ataşezi motivarea. Aici domnul Talpan greşeşte şi creează un scandal artificial.

Becali alimentează un conflict care nu ar trebui să existe. Greşeşte pentru că anunţă de pe acum că face recurs. Trebuie să vadă motivarea pentru a vedea dacă există motive de recurs. Nu se judecă fondul. La instanţele internaţionale se judecă dacă ai avut un proces echitabil. Nu a apărut niciun element în acest sens", a spus Cataramă la TV Digi Sport.

Această declaraţie a fost urmată de un schimb de replici între Cataramă şi Becali.

Becali: "S-a votat tranzacţia de 58 sau 59 de oameni, ne-am abţinut eu, domnul Catarmă şi domnul Păunescu şi s-a pus în aplicare votul Adunării Generale."

Cataramă: "Domnul Becali greşeşte din nou, eu am votat în Adunarea Generală pentru şi nu m-am abţinut. Eu am votat în cunoştinţă de cauză şi am votat pentru trecerea echipei la domnul Becali."

Becali: "Asta e altceva!"

Cataramă: "Problema este că e o singură societate care funcţionează din 2003 şi care este în discuţie cu schimbarea numelui. Este obligată în urma unei hotărâri judecătoreşti să îşi schimbe denumirea. Este o mare greşeală să se solicite retragerea formaţiei lui Gigi Becali din Liga 1."