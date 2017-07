Schimbul verii în Liga 1 e ca și făcut! Dinamo și CFR sunt implicate în cea mai tare mutare din mercato

saviola2_8 • 05 Iulie 2017, 19:34

e o greseala, parerea mea, daca se face, ma rog. nistor asa cu bune cu rele, e cel mai bun om de la dinamo la mijloc....ceilalti doi de la cfr, sau nouvier asta in speta sunt asa si asa, doar varsta ar fi un atuu dar la momentul asta nistor este peste. ma rog, another business by negoita, trademark.