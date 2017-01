Scrisoarea emoționantă a unui fan stelist pentru Talpan: "N-am crescut cu generația '86, ci cu «Du-te, Dică!»"

Vineri, 20 Ianuarie

Scandalul dintre CSA și Steaua lui Gigi Becali aduce în fața opiniei publice fel și fel de reacții. Un suporter stelist în vârstă de 17 ani le-a scris lui Nicolae Dică și Florin Talpan.

"Sper să îmi permiţi să îţi spun doar Dică dar eu aşa te-am cunoscut. Nu vreau să te las fără scrisoare dacă tot a primit şi Balint, oricum a ta e mai specială, eu nu sunt rapidist sunt un tânăr stelist!

Eu nu am crescut cu generaţia '86, eu am crescut cu du-te Dică, Bănel Nicoliţă, Mirel Rădoi şi ceilalţi. Eu nu iubesc Steaua pentru generaţia '86 pentru că nici nu ştiam de ei când priveam la roş-albaştrii mei. Nici de armata sau CSA nu ştiam era doar Gigi Becali care desfăcea şampanie după şampanie pentru fiecare calificare. Dar acum, când aproape fac 17 ani, s-a găsit un Talpan să-mi spună că eu nu am ţinut niciodată cu Steaua, lumea nu ieşea în stradă pentru Steaua, eu nu am plâns pentru Steaua, nu m-am bucurat pentru Steaua la mocirla din 2005 şi nici la zăpadă cu Villareal plus celelalte suferinţe dar şi bucurii, acum am să amintesc câteva Dinamo, Ajax, Chelsea, Twente, Napoli.

Îmi mai spune nenea Talpan că eu nu veneam de la şcoală direct la TV să văd meciurile Stelei, nu am mers la stadion să văd Steaua şi să cant alături de Peluza Sud&Nord, nu ţipă tot cartieru' la golurile Stelei, nu jucăm fotbal zi de zi visând că într-o bună zi să ajung la Steaua chiar dacă nu s-a întâmplat, nu mi s-au triplat bătăile inimii când i-am văzut pe Rică Neagă şi Petre Marin la antrenamentul meu. Nenea Talpan îmi spune mie că eu de fapt nu am trăit aceste momente dar trebuie să va spun un secret, eu am ceva ce nu o să aibă Talpan niciodată, am suflet de stelist şi sufletul asta suferă pentru fiecare înfrângere şi se bucură pentru fiecare victorie chiar şi acum fără sigla, nume şi ce mai vreţi voi!

Credeţi că eu mă ghidez după ce spun nişte judecători, generali, legende etc? Sentimentele nu se schimbă pentru nişte hotărâri judecătoreşti şi vorbe. Trăirile nu se şterg pentru că aşa vrea un judecător şi un jurist. Toate astea rămân indiferent de ce vor spune alţii. Dacă eu mă pun în faţă televizorului şi trăiesc fiecare meci că şi până acum 3, 4, 13 ani cum să-mi spună cineva că asta nu e Steaua? Îl criticaţi mulţi pe Becali , e adevărat că nu e perfect dar ce voi sunteţi perfecţi? Este cineva perfect? Dar în general noi oamenii judecăm mai mult după defecte şi nu apreciem mai mult calităţile.

Nu pot eu să merg la fiecare meci pentru că locuiesc la vreo 150 km de Bucureşti dar simt, trăiesc şi urmăresc fiecare meci, mă bucur şi sufăr pentru două culori! Ilie, cu ţine nu am crescut, până să fi antrenor nici nu ştiam de ţine, dar respect, apreciez şi iubesc fiecare stelist adevărat.

Dică, am ceva să-ţi mai spun, am un regret mare, acum cam un an de zile ai trecut pe lângă mine la Naţional Arena şi pur şi simplu m-am blocat, un salut şi te rog frumos o poză nu am mai putut să zic... :) Sper să te mai întâlnesc vreodată şi să am mai mult tupeu.

Cu drag , un puşti stelist!”