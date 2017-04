Silviu Lung jr. rememorează accidentarea horror din meciul cu CFR: "Am intrat pe modul pilot automat"

Miercuri, 19 Aprilie, 21:48

Silviu Lung jr. se va întoarce de săptămâna viitoare la antrenamentele campioanei en-titre, fiind aproape refăcut după accidentarea îngrozitoare suferită în meciul de acum o lună cu CFR Cluj, când Omrani l-a lovit pe goalkeeper cu mingea în figură, cauzându-i acestuia o fisură de craniu.

În opinia lui Silviu Lung, toți portarii ar trebui să poarte o cască de protecție în timpul meciurilor, din rațiuni de siguranță.

"Sunt foarte bine, mă simt excelent, recuperarea e aproape de final. Am început de o săptămână alergările.

Important este că mă simt excelent și aștept ca de săptămâna viitoare să intru în program normal cu echipa.

Trebuie să port o cască de protecție pentru două luni. Sper să mă obisnuiesc cu ea și să o port. Este o cască foarte ușoară și nu te incomodează cu nimic și cred că toți portarii ar trebui să o poarte", a declarat portarul Astrei, la TV Digi Sport.

Silviu Lung Jr, 27 de ani, goalkeeper-ul Astrei, a trecut prin momente grele în timpul meciului pe care echipa sa l-a disputat pe 17 martie pe terenul lui CFR, încheiat 2-3.

Portarul campioanei a fost lovit brutal cu mingea de Omrani și nu a mai putut continua partida, fiind nevoie de intervenția Ambulanței pentru a-l transporta la spital.

"Sincer, nu-mi mai amintesc nimic, puțin din ziua meciului, din programul pe care l-am avut de dimineață, dar din timpul meciului, nu-mi amintesc nimic.

A fost o întâmplare nefericită, a trecut, a fost o experiență de viață pentru mine, pentru că nu am mai fost spitalizat două zile până acum.

Am văzut și eu fazele ulterior, dar nu-mi aduc aminte nimic. Lovitura a fost puternică și am intrat pe modul pilot automat. Am avut o comoție cerebrală puternică, osul zigumat fracturat și o fisură de 2-3 cm la baza craniului, dar doar o fisură superficială" Silviu Lung jr.