Sprijin de la cel mai bun! Neubert reacționează dur după dezvăluirile lui Spatafora: "La ce nivel de pregătire fizică era România înainte de venirea lui Reghe?"

Fostul preparator fizic al lui Reghecampf, Thomas Neubert, a publicat un mesaj în care îi ia apărarea tehnicianului după dezvăluirile făcute de Matteo Spatafora în Gazeta Sporturilor.

Spatafora a dezvăluit în exclusivitate că nu a reușit să-și impună stilul de lucru la FCSB din cauza intervențiilor lui Laurențiu Reghecampf, ale cărui metode de pregătire au prăbușit formația roș-albastră (detalii AICI).

Neubert neagă spusele lui Spatafora și susține într-un text publicat pe Facebook faptul că Reghecampf nu și-a pus niciodată jucătorii să alerge 9 sau 10 kilometri ori să facă ore întregi exerciții cu TRX-ul.

WTF!? Ce să cred din acest interviu? În cei 5 ani în care am lucrat cu Reghe și cu staff-ul lui, Florin Tene, Toni Petrea, Țermure, aveam în fiecare zi ședințe în care pregăteam antrenamentele, în care vorbeam despre jucători și altele.

În fiecare moment aveam planificate deja următoarele 4 săptămâni de antrenament, tot timpul vorbeam despre antrenamente.

În toată perioada în care am lucrat împreună comunicarea a fost cheie, discuțiile au fost la un nivel profesionist și cheia succesului nostru.

NICIODATĂ Reghe nu i-a pus pe jucători să alerge 9-10 kilometri!

NICIODATĂ nu i-a pus să facă ore întregi exerciții cu TRX-ul!

NICIODATĂ Reghe n-a spus doar ”Bună dimineața!”!

Tot timpul am fost o familie. Sunt german, dar am fost mândru pentru că eram colegi, am fost mândru că am găsit prieteni români.

Reghe, Florin, Toni, Tac, Radu, Pufi, Horea, Ovidiu, Mache, Meme și mulți, mulți alții.

Vă mulțumesc că îmi sunteți prieteni!

Vă mulțumesc că m-ați făcut să mă simt binevenit în România!

În plus, la ce nivel de pregătire fizică era România înainte de venirea lui Reghe? A schimbat totul la acest capitol din 2012. Pentru asta are tot respectul meu și sunt mândru că am făcut parte din această schimbare. Sunt mândru că am făcut parte din această mare familie. Sunt mândru că am putut lucra în România. Mulțumesc pentru tot! Hai, România!