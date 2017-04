Steliștii se tem de meciul cu Dinamo: "Va fi cel mai greu din acest play-off" + Ce le-a spus Reghecampf jucătorilor după meci

Luni, 24 Aprilie

Florin Tănase s-a arătat dezamăgit de egalul dintre FCSB și Viitorul, din etapa a șaptea din play-off, scor 1-1, și spune că meciul viitor cu Dinamo va fi cel mai greu.

"Suntem dezamăgiți dacă ne uităm la numărul de ocazii. În această seară puteam marca mai multe goluri și puteam câștiga. Arbitrajul de azi a fost bun, dar am înțeles că au fost două faze ciudate în prima repriză.

Meciul cu Dinamo va fi cel mai greu din acest play-off. Cu siguranță vor veni suporterii în număr mare și vor pune presiune pe noi", a declarat Tănase la Look TV.

Denis Alibec n-a fost nici el mulțumit de evoluția sa, însă spune că Reghecampf i-a felicitat pe jucători după meci: "Sunt foarte dezamăgit. Părerea mea e că trebuia să câștigăm. În atac nu ne-am făcut treaba așa cum trebuie și s-a văzut acest lucru.

La mine a fost cu siguranță penalty. Când am vrut să șutez am fost împiedicat, dar domnul arbitru a zis că n-a fost. Până la urmă, asta nu e o scuză. Dacă vom câștiga meciul cu Dinamo, vom fi campioni. Mister ne-a spus că am făcut un meci foarte bun și că e mândru de noi".