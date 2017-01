Șumudică a clarificat ce rol are în transferurile Astrei » Cum își caracterizează fiul

Joi, 12 Ianuarie

Marius Șumudică susține că a fost consultat în privința tuturor transferurilor făcute de Astra în această perioadă de mercato și spune că echipa ar mai avea nevoie de un atacant, deși l-a luat deja pe Sergiu Buș.

"Am fost anunțat că a semnat și Buș. Este un jucător pe care l-am dorit, este învățat cu performanța. Când am fost întrebat, mi-am dat acceptul, dar asta nu înseamnă că nu vom mai lua un atacant, că mai avem nevoie de încă un jucător pe acest post. Și în cazul lui Boboc sau Belu am fost întrebat. Peste capul meu nu au fost aduși", a declarat Șumudică la Sport Total FM.

Antrenorul Astrei a vorbit și despre băiatul său, care a făcut parte din primul cantonament al Astrei din această iarnă.

"L-am luat și pe băiatul meu în lot. Este campion național cu Sportul Studențesc, grupa 1996 a lui Cornel Jurca, și mi-am dorit să-l văd mai aproape de mine. Am înțeles că e mai talentat decât am fost eu și mai ambițios.

Să nu credeți că băiatul meu nu ține cu Rapid, e mort și el după numele ăsta. Noi suntem unici, așa ne-am născut", a adăugat Șumudică.

