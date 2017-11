Tensiuni la CFR Cluj! Dan Petrescu s-a certat cu un jucător chiar pe teren, în meciul cu Iași

sakamoto • 05 Noiembrie 2017, 20:35

Jucatorii lui Dan Petrescu sint foarte indisciplinatzi. Tzin mingea la picior, pina o pierd. Paseaza mai mereu greshit. Nu stiu sa shuteze la poarta, ce denota ca la antrenamente nu exerseaza deloc acest procedeu. Nici un pic. Viteza nu exista la jucatorii de la CFR, asa ca joaca previzibil. De-a latul, pina pierd mingea. Nu au apucaturi de campioni. Cershesc mereu de la arbitru. Shi nici Dan Petrescu de antrenor valoros. Daca ne gindim ca in meciul cu fcbs a facut 2 schimbari:in minutul 87 si in minutul 90 ce trebuie adaugat:incompetent! In afara de urziceni-blaturi, arbitraje necinstite-n-a facut nimic pe unde a antrenat. Altul la rind!