Timișoara renaște! Mizează pe un buget de 15 milioane de euro! Ionuț Popa a făcut transferuri serioase și vrea să atace play-off-ul

Bobe Marius • 30 Iunie 2017, 18:23

Legea este doar pentru sport sau si pentru alte activitati (culturale, educatie, etc.)? Oricum bugetul este pentru promovarea tuturor disciplinelor sportive de performanta, dar si pentru sportul de masa! In Timisoara sunt echipe de rugbi (Saracens), de baschet feminin si masculin, de handbal, volei, futsal, parca si de polo, plus atletism si alte sporturi, inclusiv sportul scolar (CSS si LPS)! Deci suma este impartita si nu cred ca fotbalul va beneficia de mai mult de 1-2 milioane in cel mai fericit caz!