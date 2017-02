Transferuri de ultimă oră pentru Dinamo » Andone anunță: "Dielna vine în seara asta și mai aducem încă doi jucători"

Lupescu Mihai • 05 Februarie 2017, 21:40

Sincer sa fiu nu sunt jucatori de vina cred ca sa gresit strategic la pauza trebuia si avea timp sa bea o cafea si trebuia sa aglomerze un pic jocu ,si shimbarile pe care Hagi lea facut au fost ofensive trebuia sa ajute aparare cu un jucator ,sau un mijlocasi defensiv si sa reuseasca pe cont.atac singuru lucru care la vazut ca terminase benzina sa vedem cu cine face puncte ?Personal nu cred ca prinde Pley Ofu, si mai am o remarca de cand a venit la Dinamo prea sa aduncat in atac da nu are cu cine iar Branescu cum incepe cu el cum are probleme se vede ca nu are meciri dar Penedo mi sa parut ok!