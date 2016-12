Trei reacții de la oameni importanți de fotbal după ce Viitorul a terminat 2016 pe primul loc: "Credeam că Steaua are cel mai bun lot..."

Steaua are cel mai bun lot,dar are si cel mai manelist Antrenor,iesit total din forma.

tandd • 26 Decembrie 2016, 10:54

marica ai dreptate,steaua are cel mai bun lot,din pacate nu are antrenor si vede toata lumea asta,crezi ca gigi nu???pe altii i-a dat afara ptr mult mai putin,pe reghe nu,cred ca filozofia lui gigi e ,,,iau banii de la uefa cu investitii cat mai putine,,,ptr ca domnul prodan la ora asta are o singura calitate,,,are o nevasta care impresariaza o groaza de jucatori de la contracandidate,,,,in plus pare ca impresariaza si cativa arbitrii)))