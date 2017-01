Ultimele victorii le-au dat aripi "câinilor" » Dinamoviștii, ironii la adresa rivalilor: "Ar fi bine să jucăm numai cu Steaua"

in ultimii cinci ani s-au auzit doar scheunaturi...

jack_the_stripper • 03 Ianuarie 2017, 11:41

Dupa ce, intre 25 mai 2011 si 9 august 2015, in 12 meciuri, Dinamo a obtinut doar... 3 remize, in ultimele noua meciuri, Dinamo a obtinut 3 victorii si a smuls 6 remize, prilej de umflat in pene pentru amatorii de coregrafii, care jinduiesc de atata timp dupa performante. E timpul sa se revina la normal, seria de 12 meciuri poate fi repetata...