Un antrenor îndepărtat din Liga 1, demoralizat: "În România poți fi păcălit și umilit oricând"

Joi, 12 Ianuarie

Petre Grigoraș a plecat cu scandal de la Pandurii Târgu Jiu și spune că n-a primit niciun salariu din partea gorjenilor. În locul său a venit Flavius Stoican.

"Am primit o hârtie prin care mi s-a reziliat contractul. La litera i apărea ceva mai complicat. Eu am acceptat să iau salariul de 1500 de euro, dar am acceptat-o doar așa. Eu știam de la început că situația e dificilă acolo.

N-am primit niciun salariu din iulie până-n decembrie, nici eu și nici jucătorii. Poți fi păcălit oricând în Liga 1, poți fi umilit. E ilegală îndepărtarea mea de la Pandurii! Aștept oferte din Liga 1 acum", a declarat Grigoraș la TV Digi Sport.