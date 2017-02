Un fost campion cu Dinamo prevestește apocalipsa în "Ștefan cel Mare": "Ar fi un alt sezon ratat"

dinamo_fan • 05 Februarie 2017, 17:33

Postat de zidane92 pe 05 Februarie 2017, 17:16 Pentru Dinamo cel mai bun lucru e sa cadem in play-out si sa vina un antrenor daca andone nu intelege pana la urma sa conteze pe tineri, voi sunteti sanatosi la cap vreunul in clubul dinamo? va intreb serios si cu toata responsabilitatea? v-ati facut vreun *** in ultima vreme? pai de ce jucati ma cu elefantul de cecarelli si nu promovezi un tanar sa-l cresti ca laurentiu corbu un baiat care a jucat exceptional in returul semifinalei cu steaua in cupa , sezonul trecut, de ce nu l-ati promovat pe el si ati adus dinozauri ca cecarelli si romera? de ce nu jucam cu dudea meci de meci care a jucat foarte bine, aseara ati vazut nedelcearu si filip cat de mult au crescut jucand titulari, de ce nu neata in locul lui nemec, ion gheorghe in locul lui mahlangu, de nu vlad olteanu, de ce nu tircoveanu, ANDONE, MUTU, NEGOITA TREZITI-VA CA NU SE MAI POATE PROMOVATI COPIII CA GICA HAGI CA DE AIA ARE PERFORMANTE NU NE MAI INTOXICATI CU ELEFANTI CA DIELNA CARE AU FACUT MAJORATUL LA 1800 COLT CU 1900, CU ROMEU CARE NU A MAI JUCAT DE 15 ANI SI CU ALTI DINOZAURI D-ASTIA!!!!!! In urma meciului de aseara cerem demisia urgenta si de onoare a lui andone care e depasit de situatie si a lui mutu!!!

exact asta este si filozofia mea: nu ai bani, ok, da sansa tinerilor. Cand ai buget de transferuri e normal sa cumperi jucatori cu experienta dar daca ai buget 0 de transferuri de ce sa insisti cu elefanti gen Cecarelli, Nemec, Romera, cu slabul de Marici. Cecarelli si Nemec ne-au ingropat ieri iar Cecarelli in viata vietii lui nu e fundas dreapta. o fi fost acum 10-15 fundas dreapta totusi, acum orice jucator de divizia a il face 1:1, idem Romera. Avem atatia tineri, in sfrasit se deschid si portile vestului si incepem sa transferam iar jucatori altundeva decat la rusi, turci si arabi dar patronul ramane de o inconstienta halucinanta. Poti sa tii 2-3 jucatori experimentati si in jurul lor sa pui 8-9 jucatori tineri pe care sa-i dezvolti si apoi sa-i vinzi. Ce vedem acum la cluburile din liga 1 e dovada clara ca patronii si presedintii de fotbal nu stiu fotbal, nu stiu management de fotbal si rezultatele sunt evidente: jumate din echipe sunt in insolventa sau in faliment iar restul sunt tot pe acolo. cel care face nota discordanta e Hagi si ghici ciuperca cine e lider in liga 1 ?