Un fost campion cu Steaua îl acuză pe Becali: "Nici până acum nu mi-ai dat banii!"

Vineri, 14 Aprilie, 12:07

Daniel Georgievski, fost fundaș la FCSB, a vorbit despre perioada petrecută la Steaua și susține că nu a primit nici acum bonusurile promise de Gigi Becali pentru performanțele avute.

"Am trecut prin multe cât timp am evoluat pentru Steaua. Am avut momente de bucurie, dar și de tristețe. Cea mai grea perioadă a fost când mi-am rupt piciorul. Nu am avut o relație cu Gigi Becali. Nu prea am vorbit pentru că el nu știa engleză, iar eu nu vorbeam românește.

Nu am înțeles niciodată de ce nu am mai evoluat în ultimele 6 luni de contract, dar acesta este fotbalul. Am trecut mai departe și mi-am găsit fericirea în altă țară.

La echipă mi-am luat toți banii pe care-i aveam în contract, dar bonusurile pentru performanță pe care ni le-a promis conducerea nu le-am văzut nici până în ziua de azi. Ele nu erau trecute în contract și nu avem ce să facem. Am trecut peste", a spus fundașul australian pentru TV Digi Sport.

În vârstă de 29 de ani, Georgievski a jucat la Steaua între 2012 și 2014 și a cucerit două campionate și o Supecupă. În prezent, evoluează la Melbourne Victory FC.