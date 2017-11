Un fotbalist din Liga 1 a fost convocat în premieră la echipa națională: "Am plâns 20 de minute când am aflat"

Luni, 06 Noiembrie, 19:24

Kamer Qaka, mijlocașul adus în vară la CSM Poli Iași, a primit o veste deosebită, aflând că a fost convocat în premieră la naționala Albaniei.

"Am plâns timp de 20 de minute atunci când am aflat. Am fost șocat. În copilărie, idolii mei au jucat pentru Albania. Nici nu-mi găsesc cuvintele acum. Sunt încă surprins. Am fost foarte bun în acest an, iar lucrurile arată din ce în ce mai bine

Am aflat în urmă cu 3-4 săptămâni de la oameni importanți din Albania că aș putea ajunge la echipa națională. Apoi, am primit un mesaj din partea clubului, în care mi-au spus că Albania m-a contatat și că urmează să fiu convocat", a declarat Qaka, potrivit publicației norvegieie Nettavisen.no.

Kamer Qaka evoluează pentru CSM Poli Iași din vara acestui an. De-a lungul carierei, mijlocașul de 22 de ani a mai evoluat pentru Valerenga, Raufoss, Honefoss, Sarpsborg, Kristiansund BK și CSM Poli Iași.

Albania a ratat calificarea la CM 2018, dar urmează să dispute un test de verificare cu Turcia, echipa antrenată de Mircea Lucescu, pe 13 noiembrie.