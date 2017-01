Un fotbalist din Liga 1 e dezamăgit că n-a ajuns la Steaua: "Numai vorbe și restul nimic"

zecs93 • 13 Ianuarie 2017, 00:15

ce titlu nemernic, va dati inca odata arama de branza de pe fata, ziceti doar ca Steaua la vrut, iar in articol mentionati mic ca si Dinamo la dorit, eu consider ca la dorit mai mult Dinamo, ba chiar cand erau borcea,turcu sau dus la medias sa-l transfere dar horoba la accea vreme nu la lasat la Dinamo !!! Asa ca mancati incotinuare branza uscata, nu de alta dar apropo, ati mentionat si raposata Steaua care va fi in liga 5, ma mir sa vina eric in liga 5 a lui lacatus !!!