Un henț șocant și un car de suspiciuni: legăturile lui Golubovici cu Miriuță + declarație șocantă a bosniacului: "Am jucat la pariuri acum 10 ani"

Articol de — Eduard Apostol, Victor Vrînceanu Luni, 06 Noiembrie, 17:46

Penalty-ul inexplicabil provocat de Golubovici în meciul cu Dinamo de sâmbătă, încheiat 0-3, a născut mari controverse printre specialiști și suporteri.

Bojan Golubovici a fost autorul celui mai stupid henț în careu în 2017. S-a înălțat în propriul careu în minutul 26 al meciului de sâmbătă, 0-3, imediat după ce Dinamo deschisese scorul, și a respins mingea cu mâna ca un veritabil voleibalist. Gest incredibil, inexplicabil, mai ales că sârbul nu era constrâns de vreun adversar!

Paul Anton avea să înscrie din penalty și să ducă scorul la 2-0, liniștind meciul definitiv. Dinamo s-a impus cu 3-0, dar au apărut suspiciuni legate de penalty-ul provocat de Golubovici, zâmbete cu subînțeles ale oamenilor din fotbal și acuze cu duiumul din partea microbiștilor!

Sfidător

Cum a reacționat Golubovici "la cald"? "Aveți altă întrebare decât despre penalty-ul pe care l-am făcut? Altă întrebare?! Am sărit, am vrut să dau cu capul, însă mingea m-a lovit în mână. Speculații? Numai tâmpenii... Cine să mă acuze? Am obrazul curat, n-am făcut nimic aiurea în cariera mea".

Medieșenii sunt alături de colegul lor. "Nici n-a fost scandal în vestiar, nici nu va fi pedepsit în vreun fel. Nu s-a pus problema vreunei sancțiuni împotriva lui. Nu e bănuit de ceva necurat", au spus coechipierii lui Bojan.

Alex Curtean a declarat: "Nu trebuie să se facă un caz acum din faza respectivă. A fost, așa cum a spus și el, un gest inexplicabil. Pare incredibil, da!, însă noi îl credem pe cuvânt. Îl susținem pe Golubovici, suntem alături de el".

1 golîn 15 meciuri are Golubovici pentru Gaz Metan în acest sezon

2,90

era cota ca la partida de sâmbătă seară să se acorde penalty

"Sunt și alte faze la care te crucești"

Miriuță l-a apărat pe Golubovici, pe care l-a antrenat la Ceahlăul și a vrut să-l aducă și la CFR:

"Eu am lucrat șase luni cu Golubovici și mi-a fost și căpitan la Piatra-Neamț. Nu poate fi niciodată vorba de ceva necurat la Bojan. Atâția ani a jucat în România și a fost un exemplu pentru colegi atât ca om, cât și ca fotbalist. Faza asta iese în evidență, dar sunt și altele la care te crucești. Faulturi inexplicabile în careu de te doare capul. Sunt momente în joc în care pur și simplu nu gândești".

"Nu mai joc la pariuri... Am jucat acum 10 ani"

La o oră după finalul partidei, Bojan a intrat în direct la DigiSport, pentru a le răspunde lui Ianis Zicu și Narcis Răducan, care tocmai analizaseră faza penalty-ului, catalogând-o drept inexplicabilă:

"Am auzit declarații proaste despre mine, făcute de cei doi. Da, am făcut penalty! Mă doare inima. Eu niciodată nu am făcut lucruri murdare. Puteți să vorbiți cu toți care au lucrat cu mine. Mă doare inima când echipa mea pierde. Când am văzut că s-a dat penalty, am zis «Doamne, Dumnezeule, ce se întâmplă?!». Bojan Golubovici nu joacă la pariuri. Am jucat o dată, acum 10 ani. Jur că nu pariez! E prea multă răutate în fotbalul românesc".

Pustai și "Dosarul Bochum"

Cristi Pustai apare în "Dosarul Bochum", ce anchetează meciuri trucate de mafia pariurilor. E menționat și jocul Gaz Metan - Bistrița 3-1, din 2009, antrenorul gazdelor fiind chiar Pustai.

Un jucător prezent pe teren a vorbit, sub protecția anonimatului: "Lucrurile astea trebuie să iasă la iveală! Dacă se făceau diverse chestii, se făceau cu știința lui Pustai. El și sârbii lui, avea o preferință pentru ei". Gazeta a verificat informația și a descoperit că antrenorul a folosit în cariera sa 11 jucători sârbi, un bosniac și trei croați. Contactat de GSP, Pustai a comentat atunci:

"Știu partida, nu a fost o trucare cum se făcea pe vremuri. Unde am fost, nu a existat așa ceva. Sau, mă rog, să știu eu de așa ceva. Dacă știam de așa ceva, nu eram pe bancă"