Un nou fundaș pe lista celor de la FCSB » MM Stoica și Dică urmăresc un brazilian

stelbz • 03 Iulie 2017, 17:35

Apararea are probleme mari. Nu numai partida de aseara a aratat clar ca este nevoie de inca (cel putin) un fundas central de aceeasi valoare fotbalistica ca si Budescu, Alibec, Tanase, Teixeira. Degeaba va inscrie atacul un gol sau doua daca apararea va gafa cum a facut deseori si in campionatul trecut. Aseara, cine a "reusit" sa se ajunga la 1- 1 ????! Pai daca se va recurge la improvizatii cu Filip si cu Momcilovic atunci sa se fixeze ca principal obiectiv in campionat : calificarea in play-off, iar in Europa .....un act de prezenta in primul tur....