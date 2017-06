Unul dintre cei mai bun străini din Liga 1 și-a anunțat plecarea: "Îmi cer scuze dacă mi-am jignit vreodată colegii"

Vineri, 30 Iunie, 19:24

Eric de Oliveira (31 de ani) a anunțat astăzi că nu va mai continua la Gaz Metan, însă nu a precizat care va fi următoarea sa echipă.

"Astăzi termin contractul cu Gaz Metan. Am zâmbit, am plâns și am trăit la maximum fiecare meci. 36 de goluri în Liga 1. 11 goluri în Liga a 2-a. Peste 150 de meciuri în tricoul lui Gaz Metan. Mulțumesc domnului Biro, domnului Albota, fără voi nu aveam familia mea în România! Mulțumesc colegilor cu care am jucat, îmi cer scuze dacă vreodată v-am jignit pe unii dintre voi. Îmi cer scuze suporterilor că n-am reușit să câștig măcar un trofeu aici, îmi cer scuze dacă v-am dezamăgit!

Mulțumesc domnului Mărginean pentru că a fost corect cu mine! Lui Cristi Pustai pentru cei 7 ani alături de mine, am învățat multe în toți acești ani. Probabil a fost ultimul meu an aici, am dat totut, am jucat la 100% în fiecare meci, dar uneori n-au ieșit lucrurile cum am vrut. Vă mulțumesc pentru tot! Nu suntem Steaua și nici Dinamo, dar am scris o istorie destul de frumoasă cu Gaz Metan! Mulțumesc, Mediaș!", a scris Eric pe contul său de Facebook.

Mijlocașul brazilian a ajuns în România în sezonul 2007-2008, când a fost împrumutat la Gaz Metan de la Metropolitano. De atunci a mai evoluat în țara noastră pentru Pandurii și din nou pentru formația din Mediaș.