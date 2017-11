UPDATE Dezvăluiri despre situația din Ștefan cel Mare: "Asta e dovada haosului managerial de la Dinamo!" + 3 transferuri pe care le-au ratat "câinii"

geo.b. • 05 Noiembrie 2017, 21:16

Mironica ??? Pe mine nu ma surprinde si cred aceasta afirmatie.Eu de mult am numit acel post,"steaua.ro. Pentru ca la orice ora,dimineata,ziua sau seara,Mironica,I.Cozama,etc,DOAR DESPRE ACEL CLUB AU SUBIECTE.Numai stele vad,pentru ei nu mai sunt alte echipe in liga 1.Doar atunci amintesc de un alt club anume,in momentul in care are vreo legatura cu steluta lor.Ca exemplu,daca jiji vrea un jucator de la o anumita echipa,suna acel club sa dezbata subiectul,altfel nici nu l-ar fi amintit.