VIDEO+FOTO Spectacol în direct la TV! Eric a jonglat cu mingi de fotbal, handbal şi tenis + o mărturie emoționantă: "În Brazilia, doar cine are bani joacă fotbal pe nisip"

Marti, 07 Noiembrie, 18:28

Eric de Oliveira a făcut spectacol în studioul TV Telekom Sport. Brazilianul Viitorului a fost provocat de moderatorul Dan Udrea să facă duble cu 3 mingi diferite: de fotbal, de handbal şi de tenis.

Mijlocaşul în vârstă de 31 de ani n-a stat pe gânduri şi chiar dacă nu era îmbrăcat adecvat, purtând o pereche de blugi şi fiind încălţat în ghete de toamnă, fotbalistul şi-a arătat talentul şi glezna fină pe care le deţine.

Vezi VIDEO cu jongleriile lui Eric!

Întrebat despre copilăria sa grea din Brazilia, Eric a explicat: "Eu am crescut în suburbiile din Brazilia, în favele. E greșit să spui că am jucat fotbal pe plajă. În Brazilia, doar cine are bani joacă fotbal pe nisip!".

