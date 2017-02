VIDEO - grade! + fotbal! Pe o vreme cumplită, Botoșani și CSU Craiova au oferit un meci de calitate: 1-0

Duminica, 12 Februarie

Pe o vreme cumplită, cele două echipe au produs un meci de calitate, câştigat meritat de gazde, care au tradus pe teren ca la carte ameninţările lui Grozavu: "Va fi război".

Cine ştie fotbal joacă în orice condiţii. Vorba lui Panduru, "când eşti fotbalist, iei mingea, driblezi şi o groapă, o denivelare de teren şi tot arăţi că ştii fotbal".

Aseară, la Botoşani, condiţiile n-au fost OK pentru un meci. -10 grade, teren îngheţat şi nămeţi uriași pe marginea terenului. Cu toate acestea, cele două formații au produs fotbal. De mare calitate!

Gazdele au început nu tare, ci războinic, tocmai pentru a-i face pe plac propriului antrenor, care ameninţase în acest sens înainte de meci. Craiova s-a trezit pusă sub presiune şi a făcut faţă cu greu iureşului din start.

A avut şi multă şansă la cea mai mare ocazie a reprizei: Laurenţiu Buş a reluat cu capul un balon care s-a oprit în stâlpul din stânga porţii lui Mingote (8). Oltenii au respirat greu până la pauză, perioadă în care n-au avut nici măcar o jumătate de ocazie.

Lucrurile s-au schimbat un pic la pauză. Mulţescu l-a scos pe Rocha şi l-a introdus pe Fajici. Mutare bună, iar efectul s-a văzut imediat. La două minute de la reluarea partidei, Universitatea a avut o şansă mare: centrare Bancu, reluare Fajici puţin peste.

A fost doar un zvâc al oaspeţilor, fiindcă sângele înfierbântat al oamenilor lui Leo a împins-o din nou în corzi pe Craiova. Cucu a irosit o mare şansă de gol, şut bun, din marginea careului (58).

Până la final s-a jucat tare, cu multă determinare.

Tocmai determinarea a fost cea care a făcut diferenţa. Centrare din dreapta Herghelegiu, iar Kuku a făcut un sprint de mare atacant, a atacat colţul scurt cu ferocitate, Acka a stat pe călcâie, iar execuţia vârfului gazdelor a trimis balonul în plasă: 1-0!

Dincolo de rezultat a fost un meci adevărat, un argument suprem că alibiurile de genul "ne-a încurcat terenul să jucăm bine" aparţin celor mici, care se ascund mereu în spatele scuzelor, în loc să se comporte ca nişte profesionişti.

PS: Întreaga admiraţie pentru cei 2.500 de spectatori care au mers la stadion şi au îngheţat la propriu. Puteau foarte bine să rămână în faţa televizorului, pe canapea, cu un ceai cald pe masă, însă ei ne demonstrează nouă, tuturor, că pasiunea pentru fotbal în România încă n-a murit.

Marius Avram a avut două momente greu de judecat în prima repriză. Prima chiar în startul meciului. Dimitrov a atins mingea cu mâna, în propria suprafaţă de pedeapsă, la o centrare din partea dreaptă. "Centralul" a apreciat corect că bulgarul n-a avut intenţie şi a lăsat jocul să continue, spre nemulţumirea gazdelor, care au solicitat penalty.

După o jumătate de oră, alt moment controversat, în acelaşi careu. Şi tot Dimitrov în prim-plan. De această dată, într-un duel cu Buş, care a căzut. Nici acum Avram n-a intervenit. Încă o decizie bună. O altă fază grea s-a petrecut în minutul 66, când Roman a căzut de lângă Acka. A cerut 11 metri, însă reluările au arătat că duelul a avut loc în afara suprafeţei de pedeapsă.

"N-avem scuza terenului, a temperaturii scăzute, fiindcă şi Botoşaniul a evoluat în aceleaşi condiţii"

Bogdan Bucurică, fundaş CSU Craiova

"N-am crezut niciun moment că acest meci se poate juca, dar până la urmă terenul a fost decent. Am dominat, am fost mai buni, am meritat să câştigăm! Eu nu mai sper la play-off, chiar dacă în clasament suntem aproape de primele 6"

Leo Grozavu, antrenor Botoşani

"Când joci pe gheaţă nu mai e fotbal, eu ştiu că fotbalul se joacă pe iarbă! Din păcate, unii dintre jucătorii mei s-au protejat, mi-aș fi dorit să fie mai bărbați, în timp ce botoşănenii au avut agresivitate, au dat totul, până la sacrificiu. Adversarii au meritat victoria, recunosc asta!"

Gigi Mulţescu, antrenor CSU Craiova