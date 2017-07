VIDEO Imagini amuzante cu Eric, înainte de despărţirea de Gaz Metan: "Iubire, ai vorbit cu mine ca și cum ai fi vorbit cu un câine. Mi-ai zis «șezi»" :D

Sambata, 01 Iulie, 16:23

Brazilianul Eric de Oliveira, care ieri a făcut anunţul că o va părăsi pe Gaz Metan, a făcut spectacol pe 14 iunie, când a efectuat vizita medicală alături de foştii săi colegi. Brazilianul a avut chef de glume și a intrat în direct pe Facebook.

Eric purta ochelari de soare și șapcă și s-a distrat alături de asistente, pe care le-a pupat în dese rânduri.

"E greu să fii fotbalist. E greu să fii eu. Doctorița asta frumoasă avea 18 ani când am venit eu prima dată aici. Au trecut 10 ani. Ce-ai îmbătrânit în 10 ani! Îmi amintesc că atunci când am venit, mă băgai în seamă. Spune, iubire, mai știi când am mers la cafea? Ai vorbit cu mine ca și cum ai fi vorbit cu un câine. Mi-ai zis «șezi»", a spus Eric, spre amuzamentul tuturor.

Viza medicala Posted by Eric de Oliveira Pereira on 13 Iunie 2017

Brazilianul a anunțat că va pleca de la echipa din Mediaș, pentru care a evoluat peste 150 de meciuri. Vezi detalii