VIDEO Olăroiu a ținut un curs la Școala de Antrenori » Ce antrenori l-au impresionat și ce ar schimba la meciul cu Middlesbrough

Articol de — Justin Gafiuc Marti, 04 Iulie, 12:48

Cosmin Olăroiu, antrenor la Al-Ahli Dubai, a susținut astăzi o prelegere la Școala de Antrenori, în fața cursanților pentru Licența Pro.

Olăroiu le-a vorbit acestora despre cariera lui, le-a dat exemple de gesturi pe care le-a făcut în timpul meciurilor pentru a-i ajuta pe elevi, despre cum se gestionează vestiarul și despre semifinala Cupei UEFA, cu Middlesbrough.

"Pe mine m-au impresionat doi antrenori. Primul este un antrenor pe care l-am avut în Coreea, iar al doilea este Emerich Ienei. De la el m-am inspirat cel mai mult în raport cu modul de a lucra cu jucătorii și cu managementul. Dar nu am reușit să am calmul lui.

Eu am intrat pe teren la un meci extrem de important, s-a întrerupt partida 2 minute și așa am câștigat. Am mai făcut multe altele. Astea sunt lucruri care țin de experiență.

Echipa pe care am avut-o la Steaua era foarte unită. Dacă mă duceam și-l dădeam afară din echipă pe Ogăraru afară, credeți că mai juca vreunul din ceilalți 10? Ei erau foarte uniți.

La semifinala cu Middlesbrough nu aș schimba nimic. Poate doar un lucru. I-am zis lui MM să strige către un jucător să dacă un minut, ca să rupem jocul. S-a dus MM la margine și a strigat ceva, dar nu s-a întâmplat nimic. L-am întrebat dacă le-a spus și el mi-a răspuns «Oli, crezi că eu mai țineam minte ce mi-ai zis tu?»", a spus Olăroiu.

Participanții la cursurile pentru Licența UEFA PRO sunt următorii: Alexandru Andrași, Cosmin Bărcăuan, Octavian Benga, Mugur Bolohan, Sorin Brîndescu, Alin Chița, Aristică Cioabă, Sorin Colceag, Mugurel Cornățeanu, Nicolae Dică, Laurențiu Diniță, Daniel Dobai, Florin Fabian, Constantin Giurescu, Diego Longo, Iulian Matei, Adrian Mihalcea, Eugen Moldovean, Iosif Nastai, Vasile Neagu, George Ogăraru, Constantin Oprescu, Alin Pânzaru, Cristian Petre, Ioan Petrescu, Lucian Popa, Ladislau Popovits, Cristinel Țermure, Aurel Țicleanu, Valeriu Tiță.