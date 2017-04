VIDEO SPECIAL GSP / Rivaldinho, mesaj către dinamoviști: ”Luptăm ca Hîldan!” » Interviu de colecție cu brazilianul ”câinilor”

Joi, 27 Aprilie, 20:45

Ediția print a Gazetei Sporturilor de mâine vă oferă un interviu special cu Rivaldinho, brazilianul din atacul "câinilor", și fotografii de colecție cu atacantul care împlinește 22 de ani sâmbătă.

Nouarul roș-albilor a trimis și un mesaj video sugestiv pentru dinamoviști înainte de Derby-ul de România de luni: "Luptăm ca Hâldan!".

Fotbalistul vrea revanșa în fața rivalilor după ce-a pierdut precedenta confruntare, în care a țintit bara la ultima fază a meciului. Iată câteva pasaje din interviul ce oferă și coperta principală a ziarului Gazeta Sporturilor cu o poză eveniment pentru Rivaldinho care ar dori să pună umărul la calificarea echipei în preliminariile Champions League:

- Cum te-ai simțit la primul Derby de România?

- A fost frumos, dar era și mai și dacă aș fi marcat la acea ultimă fază și nu nimeream bara. Sper să mă revanșez la următorul meci cu rivalii și să dau gol. Știu, am înțeles cât de importantă este această confruntare. După acea bară, au fost multe zile când nu m-am putut uita la DVD-ul cu meciul, mă enerva prea mult ghinionul de a lovi bara. Dar la următoarea partidă cu Steaua, Dumnezeu mă va ajuta să marchez.

Ar refuza rivala?

- Ce-ai face dacă FCSB ți-ar face o ofertă foarte, foarte bună?

- Glumești? Am spus că vreau să joc fotbal mulți ani pentru Dinamo și să câștig trofee, cred că e clar ce doresc. Sunt în viață niște principii și știu ce înseamnă rivalitatea în fotbal.

- Care este cel mai greu adversar pe care l-ai avut până acum în Liga 1?

- Aș neglija pe unii dacă aș nominaliza unul singur. Oricum, românii sunt așa cum am auzit vorbindu-se, de mare calitate, iar străinii de aici sunt top players.

- Cum ar fi finalul perfect pentru tine în actualul sezon?

- Nimeni nu cred că se aștepta să ajungem în play-off, dar noi am vrut mai mult și am reușit într-o oarecare măsură. Nu va fi ușor să terminăm pe un loc de Champions League, nu facem promisiuni pe care să nu le onorăm, dar sper să învingem ca să rămânem în lupta pentru titlu.

În ediția print de vineri puteți afla cum a trăit și cum resimte copilul relația cu celebrul său tată, Rivaldo, fost campion mondial și supervedetă internațională, al treilea în clasamentul FIFA 2000 după Zinedine Zidane, campion european, și Luis Figo, inițiatorul epocii galactice.