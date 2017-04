VIDEO Treziți din vis » Dinamo a fost la un pas să dea lovitura, dar a fost egalată de CSU Craiova pe final, scor 2-2

Articol de — Eduard Apostol Duminica, 23 Aprilie

Când dinamoviștii se gândeau că pot juca Derby-ul de România cu titlul pe masă, oltenii au dat lovitura, în inferioritate numerică, prin Zlatinski. Meciul s-a încheiat cu bătaie și cu nervi.



S-a sparta gheața, domnilor jurați! Cu niște dinamoviști prea cu gândul la preliminariile Champions League, cu toate că antrenorul și compania spun că nu le stă mintea la așa ceva, Andrei Ivan a regăsit bucuria golului și s-a lepădat de o mare rușine. Era singurul atacant dintre cei activi în play-off care nu contribuise cu nimic, gol sau pasă decisivă, la zestrea echipei sale!

Gustavo, pe care de obicei Mulțescu îl cam uită nemeritat pe bancă, a executat inteligent o lovitură liberă, Băluță l-a avut degeaba pe Romera lângă el și l-a lobat pe Cerniauskas, pentru ca Ivan (13) să împingă mingea în poartă de pe linia porții: 1-0!

În tribuna oficială, legenda Craioveanu mustăcea, amintindu-și și el de goluri mult mai frumoase marcate "câinilor", dar și fiindcă fotbalistul din teren își onorase promisiunea față de el.

Dinamo a preluat, ulterior, inițiativa, fără să impresioneze sau să facă gol, vorba lui Sorin Cârțu. Mai vibranți au fost cei de pe margine decât fotbaliștii. Oltenii aveau victoria în buzunar, la acel scor, n-aveau motive să forțeze mai mult decât necesar, roș-albii erau fără idei ofensive concrete.

Elevii lui Mulțescu au creat un năvod invizibil în care bucureștenii au fost prinși inteligent. Nistor și ceilalți au tras doar de la distanță, fără a crea mari probleme, iar combinațiile au fost frânte și cu șansă când a fost cazul.

Rivaldinho (55) a anunțat golul egalizator, șutul său fiind parat cu greutate de către Calancea. Romera (56) și-a răscumpărat greșeala, izbutind o reușită de mare fotbalist, după pasa-centrare a lui Nistor: 1-1!

Decarul roș-albilor, cu poftă de fotbal, a mai încercat două situații periculoase, însă a gândit puțin, iar Zlatinski l-a blocat chiar când să rămână singur cu portarul advers. În minutul 71, Nistor a pus mintea la contribuție, doar că și Calancea a fost pe aceeași lungime de undă.

Fotbalul s-a întors împotriva alb-albaștrilor, care, prea statici și numai cu Băluță dispus să-și asume șutul, n-au mai contat decât ca un boxer dispus să încaseze. Dar și spiritele ofensive ale "câinilor" au funcționat cu delay. Orgolioase, echipele s-au deschis spre a forța victoria, apărând erorile, unele mai copilărești, până când a venit "chifla" lui Dumitraș, iar Nistor (81) a înfipt sabia în adversar: 1-2!

Când dinamoviștii visau frumos la Derby de România, Zlatinski, în prelungiri, la singurul șut pe poartă din repriza secundă, a îngropat speranțele oaspeților și a dat tonul unei răfuieli generale. CSU a ajutat din nou FCSB, așa cum s-a întâmplat și cu Viitorul.

Gică Craioveanu a fost ieri la meci. În timpul zilei, a spionat pe viitorul "Central" al Băniei cum decurg lucrările la noul stadion al Craiovei. Seara a ajuns la Turnu Severin, fiind aclamat nu doar de localnici, ci și de suporterii dinamoviști! Campion cu Știința în 1991, Craioveanu a fost chemat de către ultrașii roș-albilor și aplaudat.

Dan Nistor a marcat al 6-lea gol al sezonului pentru Dinamo, după care a ținut să facă două dedicații speciale. A mers în fața băncii de rezerve și a salutat soldățește, ca mâna la frunte, după care a scos o suzetă roșie, dedicație pentru băiețelul său nou născut.

"Sunt foarte supărat pe fani. Au uitat ce am făcut pentru echipa asta și ne-au înjurat. Arbitrajul e mereu contra noastră"

Nicușor Bancu, mijlocaș CSU Craiova

"Trebuie să ne revenim și să învingem cu Steaua. Nu știu ce șanse mai sunt la titlu, eu cred până la final"

Rivaldinho, atacant Dinamo

"Nu ne găsim cuvintele ca să spunem cât de triști suntem, e groaznic să luăm gol la ultima fază! Vom încerca să încurcăm Steaua, oricine să câștige titlul numai această echipă nu"

Ionuț Nedelcearu, fundaș Dinamo

"Nu știu ce s-a întâmplat în a doua repriză, am fost cam morți la mijloc. Mă bucur că am spart gheața și am marcat. Din păcate, vom avea 3 absențe importante la următorul meci, Zlatinski, Bancu și Mateiu, care vor fi suspendați"

Andrei Ivan, atacant CSU Craiova