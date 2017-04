Ziua decisivă la Dinamo » Adi Mutu dezvăluiri despre negocieri + detalii contractuale

dinamo_fan • 20 Aprilie 2017, 12:04

nu poti sa ai pretentii de calificare in grupe de cupe europene cand vinzi cei mai buni jucatori pe cateva sute de mii de euro si de adus aduci doar liberi de contract si aia venind tarziu, nepregatiti si fara meciuri jucate de cine stie cand. cand nu faci o investitie de 150k de euro in Barbut si Artean...doi jucatori tineri si de perspectiva ca re s-au remarcat la Timisoara...atunci pe bune...ce pretentii sa ai. de la juniori nu mai promovezi pe nimeni...macar in ideea sa ai ce vinde in 2-3 ani. Dinamo unde e acum si-a depasit deja cu mult conditia.