AFC Rapid explică de ce nu s-a înscris la licitația pentru brand: "Nu vedem rostul de a participa la vânzarea unor bunuri care ne aparțin"

Joi, 09 Noiembrie, 14:31

După ce a fost anunțat faptul că Academia Rapid va fi singura care va participa la licitația pentru brandul Rapid, AFC Rapid, echipă care se consideră continuatoarea clubului giuleștean, a publicat un comunicat în care explică motivele pentru care nu s-a înscris la licitație.

Conform comunicatului publicat pe pagina de facebook a celor de la AFC Rapid, la licitația programată pentru vineri, la ora 14:00, nu va fi vândut palmaresul Rapidului.

Mai mult decât atât, gruparea consideră că nu are rost să participe la vânzarea unor bunuri pe care consideră că le dețin deja, referindu-se la patru dintre cele cinci mărci OSIM.

La licitație și-au anunțat prezența numai cei de la Academia Rapid, care vor fi reprezentați de Daniel Niculae, președintele clubului, și Daniel Pancu, directorul tehnic. Academia a plătit 2.000 de lei pentru a achiziționa caietul de sarcini al licitației.

Dacă nimeni nu va achiziționa mărcile și trofeele, la următoarea licitație prețul va scădea cu 10%, adică 340.000 de euro. Procesul se va repeta, însă suma finală nu poate fi mai mică de 1,7 milioane de euro.

Stimati Rapidisti,

Datorita faptului ca in presa s-au inmultit articolele referitoare la licitatia privind patrimoniul SC FC Rapid SA, chiar daca initial nu am vrut sa declaram ceva public, pana la urma o vom face.

Observam un destul de mare tam-tam despre particpantii la licitatie. Care de fapt, nu exista! Ca sa participi la o licitatie esti obligat sa achiti taxa de garantie, adica 10% din pretul de pornire, in cazul nostru 340.000 euro plus TVA. Total, 405.000 euro. Simpla achizitie a caietului de sarcini, care costa in jur de 500 euro, nu da dreptul de a participa la licitatie. In acest caiet de sarcini este mentionata modalitatea de desfasurare si ceea ce se vinde, lucruri ce deja sunt publice prin regulamentul de vanzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 09.09.2017. Asa ca asteptam ca lichidatorul SC FC Rapid SA sa faca public procesul verbal al sedintei de licitatie din data de 10.11.2017, acolo se va vedea daca a participat cineva.

Stim, veti spune ca acest pseudo Rapid numit Academia, chiar incearca ceva. Si ca Asociatia Fotbal Club Rapid, nu. Pai noi nu vedem rostul de a participa la vanzarea unor bunuri care au o situatie juridica incerta, bunuri care noi consideram ca ne apartin. Si aici ne referim la patru dintre cele cinci marci OSIM.

Noi asteptam decizia instantei de judecata. De asemenea, acele trofee scoase la vanzare, o parte dintre el au ajuns in posesia lichidatorilor SC FC Rapid SA intr-un mod dubios. Si aici instantele de judecata isi vor spune cuvantul. Si un alt aspect, foarte important! Dragi Rapidisti, la aceasta licitatie NU SE VINDE PALMARESUL!

In incheiere, vrem sa aducem la cunostinta publicului rapidist inca un lucru foarte important. CINE BENEFICIAZA DE SUMA OBTINUTA IN URMA LICITATIEI! Va spunem, noi, caci cei care ar fi trebuit sa o faca, tac malc. De ce? Ii lasam la judecata Domnului.

Asadar, din suma obtinuta, primul beneficiar este lichidatorul judiciar, care va incasa un procent de 10%. Apoi, urmatoarea plata va fi facuta catre creditorii salariali, unde ii gasim pe fostii angajati ai clubului, dar si pe fostii jucatori- printre care D. Niculae, Burca, etc. Angajatii si fostii jucatori au de primit impreuna aproximativ 500.000 eur, ce reprezinta salarii restante. Dupa achitarea totala a creantelor salariale, urmeaza la plata creantele bugetare, adica ANAF. Ce are de primit peste 2.000.000 euro. Si daca mai ramane ceva dupa achitarea intregii datorii catre ANAF, vor intra la plata creditorii chirografari, unde gasim Azuga Waters, Moraru, diversi furnizori, etc.

Pai la un simplu calcul, impartim suma de 1.700.000 eur, caci e la mintea cocosului ca va fi cineva care sa plătească mai mult de suma minima acceptata de catre creditori, suma va fi impartita dupa cum urmeaza:

Lichidator 170.000 euro;

Creditori salariali 500.000 euro;

ANAF 1.030.000 euro, adica ANAF va primi jumatate din creanta sa.

Am facut aceste precizari pentru a informa corect despre ce a ce se intampla, lucru pe care ar fi trebuit altii sa il faca, dar ne asteptam la asemenea actiuni si am vrut sa vedem daca lucrurile se desfasoara corect sau nu si apoi sa luam atitudine. Si daca nu v-am convins, va rugam sa lecturati art.123 din legea 85/2006. Acolo este precizata clar ordinea repartizarii sumelor obtinute din valorificarea patrimoniului unei societati in lichidare.

In rest, va dorim sanatate, liniste si va asiguram ca adevarul va iesi invingator. Mai devreme sau mai tarziu.

HAI RAPID!