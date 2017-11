Cine a încurcat-o azi pe CSA Steaua în Liga a 4-a: "Eu am venit la meci direct de la muncă. Acum ne pare rău că Steaua nu ne-a bătut"

'Acum ne pare rău că Steaua nu ne-a bătut' ... normal ca-ti pare rau ... jeneralii de la MANP (care cica ca au facut un 'Comitet Special pentru re-alegera lui Basescu' ... in 2009, condus de Zisu ... sursa chiar din interiorul MAPN) ... o sa te bage la puscarie sau la azil, in cel mai scurt timp ...:)) Daca ai noroc ... doar te scoate din fotbal ...:)) Stiu ce inseamna pt. fani numele 'Steaua' ... dar eu nu am chef ca clubul nostru sa fie asociat non stop ... cu acest papitoi de la liga a 4-a ... poate ar trebui sa ne gandim la o denumire, a noastra ... Real Star,. Euro Star, etc... Cu cat acceptam si implementam mai repede ... disocierea de numele comunist-mapn-ist 'Steaua' ... cu atat mai repede vom progresa, si ne vom disocia de aceste scadaluri si amatorisme ... Faptul ca va agatati de un nume ... care nu mai reprezinta nimic astazi in fotbalul romanesc ... este ultima arma pe care sistemul o mai poate folosi impotriva Clubului Nostru! Nu e vorba de obligatie (rezultata din hot. instantelor) asa cum sustin soriceii mapn-isti ... este vorba de ce este mai bine pentru clubul nostru ... si anume sa avem o identitate si brand propriu ... nu sa-l impartim cu o gasca de securisti ... cat va dura toata aceasta epopee a ridicolului mapn si csa! ...:))

catalynn2 • 04 Noiembrie 2017, 21:40

Se bucura degeaba ca de obicei, ca tot ai adus vorba de Dolfi, cam ca si respectivul in Aprlie ‘45 care la orice veste cat de cat buna spunea ca ala e semnul victoriei finale desi rușii erau la 2 străzi distanța ... evident nu are de unde sa știe ca Steaua a fost peste aia cam ca rușii peste naziști in Berlin, desi am ramans in 10 din cauza arbitrului care a părut ca a venit cu lecția Învățată la Palat si cu un gol prostesc pt ca am vrut sa ne apărăm blazonul si sa le mai dam 3 in loc sa ne fi apărat. Steaua ale, ale, călca totul in picioare, acasa și-n deplasare! :-)